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Общество

Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера»

Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера», сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.

  • Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера»
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера»
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера»
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера»
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера»
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области

В рамках акции в каждом муниципальном образовании специалистами отделений центра занятости населения реализуется комплекс мероприятий, направленный на оказание молодёжи содействия в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

Среди таких мероприятий – тестирования, анкетирования, тематические уроки, профориентационные игры, тренинги, экскурсии, выставки и вебинары.

За полгода реализации акции участниками стали 7 370 человек из 94 школ, 23 учреждений среднего профессионального образования и четырёх учреждений высшего образования.

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