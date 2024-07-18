Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера»

17:02, 18 июля 2024, ПАИ

Более семи тысяч псковских школьников и студентов стали участниками региональной профориентационной акции «Карьера», сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области









В рамках акции в каждом муниципальном образовании специалистами отделений центра занятости населения реализуется комплекс мероприятий, направленный на оказание молодёжи содействия в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

Среди таких мероприятий – тестирования, анкетирования, тематические уроки, профориентационные игры, тренинги, экскурсии, выставки и вебинары.

За полгода реализации акции участниками стали 7 370 человек из 94 школ, 23 учреждений среднего профессионального образования и четырёх учреждений высшего образования.