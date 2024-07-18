Первенство СЗФО по футболу пройдёт в Пскове

17:55, 18 июля 2024, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 15 лет пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 9 по 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях предварительно примут участие 12 команд из Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Псковскую область представят команды из областного центра «Псков» и «Стрела», а также великолукский «Экспресс».

Состязания являются отборочными для первенства России, которое пройдёт с 23 ноября по 7 декабря. Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».