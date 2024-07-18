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Общество

Рыжеволосая 39-летняя женщина пропала в Пскове

39-летняя женщина пропала в Пскове. С 11 июля 2024 года её местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Рыжеволосая 39-летняя женщина пропала в Пскове. Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост – 157 сантиметров, нормальное телосложение, рыжие волосы, карие глаза. Была одета, предположительно, в белую футболку, джинсовые шорты, красные кроссовки.

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