Рыжеволосая 39-летняя женщина пропала в Пскове
39-летняя женщина пропала в Пскове. С 11 июля 2024 года её местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.
Приметы: рост – 157 сантиметров, нормальное телосложение, рыжие волосы, карие глаза. Была одета, предположительно, в белую футболку, джинсовые шорты, красные кроссовки.
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