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Стены великолукских школ и детсадов подготавливают к новому учебному году

Перед началом нового учебного года в детских садах и школах Великих Лук традиционно проводятся ремонтные работы. В этот летний период изменения коснутся детского сада № 8, а также школ № 2 и 12. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Стены великолукских школ и детсадов подготавливают к новому учебному году. Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

В детском саду № 8 сейчас идёт капитальный ремонт полов с настилом нового линолеума в группах № 9 и 10. Кроме того, в учреждении проходит косметический ремонт, а на территории идут работы по благоустройству: покраска площадки для изучения ПДД и покос. Заведующая дошкольным учреждением Татьяна Ефимова отметила, что ремонт всегда проходит в середине лета: «Мы уже седьмой год закрываемся в июле как раз для проведения ремонтных и всех профилактических работ по благоустройству. Так очень удобно, так требует СанПиН».

Ремонтные работы в детском саду начались 3 июля и закончатся 27 июля. А к 3 августа, как рассказала Татьяна Ефимова, планируется отремонтировать всё деревянное, спортивное и игровое оборудование на территории сада.

Для комфорта детей ремонт предусмотрен и в школе № 2. К новому учебному году там преобразятся спортивный зал и раздевалки при нём. В ремонт входит покраска стен, потолка и пола, а в раздевалках появятся душевые кабины и туалеты.

«Надеюсь, что с обновлённым спортивным залом наши спортивные достижения будут ещё выше», – сказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 2 Валентина Харченко, отметив, что зал не бывает пустым и в школе много спортивных секций, которые пользуются у детей популярностью.

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