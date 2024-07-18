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Общество

Модерн-джаз-группа Dizzy Dutch Duck с программой «Парли Чаркер» выступает в Пскове

Концерт модерн-джаз-группы Dizzy Dutch Duck проходит во дворе Поганкиных палат в Пскове сегодня, 18 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Модерн-джаз-группа Dizzy Dutch Duck с программой «Парли Чаркер» выступает в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Программа носит название «Парли Чаркер». Зрители смогли услышать современное прочтение джазовой музыки 30-х, 50-х и 60-х годов ХХ века, а также эксперименты с полиритмией, темпами, мелодией и гармонией в аранжировке.

Напомним, выступление проходит в рамках традиционного цикла джазовых концертов под открытым небом «Галерея-Джаз».

Проект реализуется Псковским музеем-заповедником совместно с Псковской областной филармонией.

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