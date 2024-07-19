Пять музыкальных групп выступит на фестивале «Наше море» в Гдовском районе

10:59, 19 июля 2024, ПАИ

Какие мероприятия пройдут на фестивале «Наше море» в Гдовском районе с 2 по 4 августа, рассказали ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Для гостей запланированы соревнования по пляжному волейболу, развлекательно-интерактивная площадка для детей, ярмарка крафтовой продукции, работа деревянного городка игр и кемпинг. Кроме того, участники праздника смогут покататься на сапбордах и качелях.

На сцене фестиваля выступят псковские группы «Вальяж», «Капитан Смоллетт» и Лиза Матрёшка, а также группа «Mesh!» из Москвы и группа «Биртман» из Санкт-Петербурга.

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, в 2023 году мероприятия фестиваля «Наше море» посетило около 15 тысяч гостей. О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь. Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.