Мировой рекорд по приготовлению ухи побили в Гдовском районе

14:56, 05 августа 2023, ПАИ

В Гдовском районе официально зафиксировали мировой рекорд количества приготовленной ухи, передаёт корреспондент ПАИ.

Оценку провёл эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет. «Прежде чем я сюда приехал, мне сказали, что Гдов – это рыбная столица. Вы огромные молодцы!» – отметил он. По его словам, в организации рекорда приняло участие более 100 человек.

«Ещё четыре мировых рекорда можно установить благодаря вашему чану, но уже в других номинациях. Рекорд «Самая большая уха в мире» с результатом 4237 литров официально объявляю зафиксированным в Гдовском районе», – сказал эксперт.

После этого он вручил сертификат мировой рыбной столицы главе Гдовского района Алексею Васильеву.

Отметим, что ёмкость установленного на берегу чана составила 5 190 литров. Глава муниципалитета в свою очередь поблагодарил всех, кто помог в организации победы, и поздравил присутствующих с праздником. «Хороших вам выходных, хорошего солнца, добра! Ждём вас в следующий раз на нашей земле», – отметил он.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Мероприятие продлится до 6 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке. Карту мероприятия можно посмотреть здесь. Со всеми новостями с площадки можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.