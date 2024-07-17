Завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы главы Гдовского района

10:43, 19 июля 2024, ПАИ

Завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы главы Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов: Павел Бикташев (партия «Родина»), Евгений Васильев («Яблоко»), Сергей Горячев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Игорь Иванов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Иван Мешков («Единая Россия»), Дмитрий Поршнёв («Партия социальной защиты»), Игорь Романов («Новые люди»), Жанна Романчук (ЛДПР).

«В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и так далее», – отметили в областной избирательной комиссии.

У кандидатов есть время в срок до 29 июля представить документы на регистрацию, уточнили в облизбиркоме.

Выборы главы Гдовского района состоятся 8 сентября 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 6, 7, 8 сентября.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.