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Более тысячи подростков трудоустроили в Псковской области благодаря центру занятости

Более тысячи подростков трудоустроили в Псковской области благодаря региональному центру занятости с начала 2024 года. 600 из них – с начала этого лета, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншоты здесь и далее из сюжета телеканала «Первый Псковский»

Наиболее востребованы среди молодёжи такие сферы, как образование, обрабатывающее производство, досуг и развлечения, а также работа в гостиницах и предприятиях общественного питания.

«Хочу отметить, что подростки могут работать не только летом, как это принято, но и в течение учебного года, совмещая учёбу и занятость. Для этого нужно составить гибкий график, согласовать его с работодателем – это всё возможно», – отметила заместитель директора областного центра занятости населения Псковской области Надежда Дикань.

При этом юных сотрудников не привлекают на вредные и опасные производства, а рабочий день короче стандартного. Молодые люди от 14 до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, а с 16 до 18 лет – не более 35 часов.

Среди трудоустроенных подростков – Артём Дурягин. Он работает на псковском производстве уже 1,5 месяца. Благодаря областному центру занятости населения молодой человек уже не первый год находит работу.

Среди 25 трудоустроенных на предприятии новичков есть и те, кто уже решил связать свою жизнь с этим делом, в том числе Илья Ефимов.

Оба молодых человека нашли работу благодаря кадровому центру «Работа России».

Служба занятости региона в целом сейчас проходит комплексную модернизацию по нацпроекту «Демография». Специалисты стараются гибко подойти к подбору вакансий для соискателей. Кроме того, несовершеннолетним положена доплата от органов трудоустройства в размере свыше 1,5 тысячи рублей.

При этом процесс поиска вакансии несложный – собрать документы, получить направление в центре занятости, представить разрешение от родителей и справку о здоровье, а после заключить договор с работодателем.

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