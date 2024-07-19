Мужчина погиб при пожаре в Пскове

11:56, 19 июля 2024, ПАИ

74-летний мужчина погиб при пожаре на улице Новгородской в Пскове. Происшествие произошло в сегодня, 19 июля, в 3:51. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Причина произошедшего устанавливается.

Кроме того, ещё один пожар произошёл на улице Лесной в деревне Родовое Палкинского района. Там загорелось неэксплуатируемое строение, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнём. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки и дачный дом.