Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Пскове

74-летний мужчина погиб при пожаре на улице Новгородской в Пскове. Происшествие произошло в сегодня, 19 июля, в 3:51. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Причина произошедшего устанавливается.

Пожар произошёл на улице Лесной в деревне Родовое Палкинского района. Фото: ПАИ

Кроме того, ещё один пожар произошёл на улице Лесной в деревне Родовое Палкинского района. Там загорелось неэксплуатируемое строение, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнём. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки и дачный дом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июля 2024

46-летний мужчина пропал в Куньинском районе
19 июля 2024

Обвиняемого в госизмене печерянина осудили на 3,5 года колонии
18 июля 2024

Женщина-пешеход госпитализирована после наезда автомобиля в Пскове
18 июля 2024

Водитель пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Невельском районе
18 июля 2024

Полиция нашла укравшего тую у ГКЦ в Пскове
18 июля 2024

Скопился десяток машин: движение транспорта затруднено на улице Ленина в Пскове
18 июля 2024

Новые обстоятельства: что известно о столкновении автомобиля с «Ласточкой», ехавшей в Псков
18 июля 2024

15 не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...