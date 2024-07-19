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Псковская прыгунья выступит на первенстве России по лёгкой атлетике

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова примет участие в первенстве России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Старты проходят в Брянске с 19 по 21 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Псковская прыгунья выступит на первенстве России по лёгкой атлетике. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

За награды соревнований в секторе для прыжков в высоту 21 июля посоревнуются 15 спортсменок. «Из этих участниц Мария Кочанова – наша главная конкурентка», – подчеркнула Екатерина Алексеева.

Отметим, что в нынешнем летнем сезоне Наталья Спиридонова ещё ни разу не выигрывала у Марии Кочановой. Лучший результат псковичка показала на прошедшем Кубке России по лёгкой атлетике, где ей покорилась планка 1,95 метра. Победу тогда одержала Мария Кочанова, которая взяла планку 1,97 метра.

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