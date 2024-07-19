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Псковские полицейские и общественники стали участниками Всероссийского форума «Истоки»

Псковские полицейские и общественники приняли участие во Всероссийском форуме «Истоки» проекта «Росмолодёжь» на базе паломнического центра «Дом паломника» в Печорах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские и представители общественности обсудили с участниками молодёжного историко-культурного форума «Истоки» вопросы профилактики экстремизма и деструктивные проявления в молодёжной среде.

Сейчас на проекте проходит завершающая смена «Семейное волонтёрство: передача культурного наследия из поколения в поколение». Её участники – почти 150 детей и родителей из 29 регионов России.

«Мы уверены, что главная семейная ценность – здоровье и благополучие ребёнка! Мы стремимся ещё раз напомнить родителям, что стоит пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образ жизни, информировать молодёжь об опасности экстремистских проявлений», – подчеркнул заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев.

Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Шишкин разъяснил собравшимся опасность экстремизма, рассказал о формах его проявления, предупредил об ответственности за участие в этих противоправных действиях.

Особое внимание спикеры уделили вопросу ответственности, предусмотренной законодательством России за распространение в интернете информации, направленной на разжигание расовой ненависти или межнациональной вражды, унижение человеческого достоинства.

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