Пропавшего в Псковском районе 14-летнего подростка нашли живым
14-летнего подростка, пропавшего в Псковском районе, нашли живым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 19 июля подросток ушёл из дома и не вернулся.
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