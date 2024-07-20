Пропавшего в Псковском районе 14-летнего подростка нашли живым

11:20, 20 июля 2024, ПАИ

14-летнего подростка, пропавшего в Псковском районе, нашли живым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля подросток ушёл из дома и не вернулся.