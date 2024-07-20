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Культура

Работы художника Михаила Ушанова передали в дар Псковскому музею

Работы художника Михаила Ушанова пополнили коллекцию живописи Псковского музея-заповедника. Картины передала в дар музею его двова Екатерина Ушанова, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Работы художника Михаила Ушанова передали в дар Псковскому музею. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Михаил Ушанов родился 9 ноября 1948 года в деревне Малый Городец Псковской области. В 1977 году был принят в Союз художников СССР, ныне Союз художников России.

Работал в жанрах сюжетной композиции, пейзажа, портрета и натюрморта; средствами живописи доверительно и просто рассказывал незатейливые истории из жизни своих современников.

«Любимый для Михаила Ушанова жанр пейзажа раскрывает его безграничную любовь к родному краю. Картины природы по своему характеру созерцательны, но часто построены на звучных цветовых отношениях. Работая на пленэре, художник обычно опирался, прежде всего, на первоначальное, самое яркое впечатление. Отсюда сочные краски и контрасты цвета, задающие индивидуальную тональность произведений», – отметили в пресс-службе музея.

Тема современной жизни раскрыта в них без надуманного пафоса, просто и сердечно, с ощущением горячей привязанности к природе средней русской полосы, добавили там. «Это своего рода песни о родном крае, навевающие то осеннюю грусть, то ностальгию по уходящему – как водные потоки реки времени. Это – вдумчивое и внимательное повествование о жизни человека на своей земле», – подчеркнули в музее.

Работы Михаила Ушанова находятся в музеях городов Ноглики (Сахалин), Чита, в галереях «Сосны», «Союз творчества», дирекции выставок Союза художников России, в частных коллекциях в России, США, Финляндии, Англии, Германии, Молдавии.

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