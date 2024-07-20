Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове

Традиционный гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове, пишет газета «Островские вести».

  • Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман

Фестиваль состоялся в рамках Дня города. Начали гастрономическое мероприятие с театрального представления, которое для зрителей подготовили артисты центра культуры «Юбилейный». Развлекали гостей сударыня Окрошка, Антошка-большая ложка и Квас Квасыч. Они сыграли с гостями в игру «Коза», а также водили хороводы и танцевали.

Участники фестиваля вынесли на суд жюри и зрителей окрошку собственного приготовления. Они рассказали о секретах приготовления супа и его рецептуре. У каждого из участников был свой суп, приготовленный по уникальному рецепту, отметили в издании.

Помимо этого, некоторые участники отличились необычным представлением приготовленной ими окрошки – команда Дома детского творчества «Морские волки» в образе пиратов представила Карибскую окрошку, в состав которой вошла рыба, морские анчоусы, редиска, огурцы и другие составляющие, заправленные квасом.

После дегустации жюри подвело итоги. Первое место заняли коллектив «Морские волки» Дома детского творчества, Островская гимназия. Второе место было присуждено команде Порховского краеведческого музея, а третье – команде «Окрошка от Бабки Ёжки» Карповского и Елинского сельских клубов.

Кроме того, состоялось награждение в отдельных номинациях – в номинации «Самая креативная окрошка» победителем стал детский сад «Сказка», «Семейная окрошка» – Воронцовская школа.

Участников наградили почётными грамотами и подарками – бытовой техникой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июля 2024

«50 лет совместной жизни»: 18 супружеских пар получили медали в Пскове
20 июля 2024

Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове
20 июля 2024

Память погибшего в годы Великой Отечественной войны Ханду Пинтаева почтили в Красногородском районе
20 июля 2024

80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Островском районе
20 июля 2024

Празднование в честь 610-летия первого упоминания в летописи проходит в Себеже
20 июля 2024

Охотничий трофей возрастом более 40 лет передали в гдовский музей
20 июля 2024

Красногородский район отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
20 июля 2024

Участок улицы Вокзальной в Пскове временно перекроют с 22 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...