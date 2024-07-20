Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове

20:47, 20 июля 2024, ПАИ

Традиционный гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове, пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман









Фестиваль состоялся в рамках Дня города. Начали гастрономическое мероприятие с театрального представления, которое для зрителей подготовили артисты центра культуры «Юбилейный». Развлекали гостей сударыня Окрошка, Антошка-большая ложка и Квас Квасыч. Они сыграли с гостями в игру «Коза», а также водили хороводы и танцевали.

Участники фестиваля вынесли на суд жюри и зрителей окрошку собственного приготовления. Они рассказали о секретах приготовления супа и его рецептуре. У каждого из участников был свой суп, приготовленный по уникальному рецепту, отметили в издании.

Помимо этого, некоторые участники отличились необычным представлением приготовленной ими окрошки – команда Дома детского творчества «Морские волки» в образе пиратов представила Карибскую окрошку, в состав которой вошла рыба, морские анчоусы, редиска, огурцы и другие составляющие, заправленные квасом.

После дегустации жюри подвело итоги. Первое место заняли коллектив «Морские волки» Дома детского творчества, Островская гимназия. Второе место было присуждено команде Порховского краеведческого музея, а третье – команде «Окрошка от Бабки Ёжки» Карповского и Елинского сельских клубов.

Кроме того, состоялось награждение в отдельных номинациях – в номинации «Самая креативная окрошка» победителем стал детский сад «Сказка», «Семейная окрошка» – Воронцовская школа.

Участников наградили почётными грамотами и подарками – бытовой техникой.