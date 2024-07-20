Без вести пропавшего псковича продолжают разыскивать полицейские

10:17, 21 июля 2024, ПАИ

49-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

2 сентября 2023 года мужчина пропал без вести. До сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, русые волосы.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем у мужчины есть татуировка с буквой «Д». Кроме того, у него есть шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки или кроссовки темного цвета.

Тех, кто знает о местоположении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90, 59-63-22 или 02, 112.