Арт-зона будет работать на пляжном фестивале «Псков молодой»
Арт-зона будет работать на пляжном фестивале «Псков молодой». Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
Псковичи смогут бесплатно создать футболку с помощью баллончиков с красками. Кроме того, у молодых людей будет возможность сделать картины мини-холстах, камнях и открытках.
Мероприятие реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 июля 2024
Пять миллионов долларов и ламборгини: великолучане рассказали, что хотели бы получить в подарок