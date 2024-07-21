Арт-зона будет работать на пляжном фестивале «Псков молодой»

11:43, 21 июля 2024, ПАИ

Арт-зона будет работать на пляжном фестивале «Псков молодой». Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Псковичи смогут бесплатно создать футболку с помощью баллончиков с красками. Кроме того, у молодых людей будет возможность сделать картины мини-холстах, камнях и открытках.

Мероприятие реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.