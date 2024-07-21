В Себежском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины в водоёме

17:16, 21 июля 2024, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели женщины в водоёме проводится в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в карьере деревни Мальково Себежского района тела женщины с признаками утопления поступило 21 июля. Погибшей оказалась жительница Опочецкого района. Накануне она приехала с компанией друзей в один из гостевых домов.

Сейчас следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в региональном СУ СК.