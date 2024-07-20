Семь кандидатов выдвинулось на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу № 5
Завершился этап выдвижения на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.
Партии выдвинули следующих кандидатов:
- Анна Дмитриева (партия «Единая Россия»);
- Сергей Горячев (Партия пенсионеров за социальную справедливость);
- Игорь Романов (партия «Новые люди);
- Иван Гориславский (КПРФ);
- Владимир Ефимов (ЛДПР);
- Алексей Канищев (партия «Яблоко»);
- Павел Сидоров (партия «Справедливая Россия»).
До 29 июля территориальная избирательная комиссия проведёт проверку представленных документов и рассмотрит вопрос о регистрации претендентов.
Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
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