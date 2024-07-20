Семь кандидатов выдвинулось на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу № 5

17:42, 21 июля 2024, ПАИ

Завершился этап выдвижения на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Партии выдвинули следующих кандидатов:

Анна Дмитриева (партия «Единая Россия»);

Сергей Горячев (Партия пенсионеров за социальную справедливость);

Игорь Романов (партия «Новые люди);

Иван Гориславский (КПРФ);

Владимир Ефимов (ЛДПР);

Алексей Канищев (партия «Яблоко»);

Павел Сидоров (партия «Справедливая Россия»).

До 29 июля территориальная избирательная комиссия проведёт проверку представленных документов и рассмотрит вопрос о регистрации претендентов.