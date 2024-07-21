30-летнего мужчину со шрамом разыскивают в Великих Луках
30-летний Михаил Яшин разыскивается в Великих Луках. Он пропал 14 мая, сообщает поисковый отряд «След».
Пропавший был в одежде чёрного цвета. На момент исчезновения носил бородку. Светлые волосы, голубые глаза.
Особая примета – шрам на правой брови. По информации родственников, у мужчины есть проблемы с памятью.
Сообщить информацию о местонахождении Михаила Яшина можно по телефону поискового отряда «След» +79113767676, либо обратившись в полицию.
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