30-летнего мужчину со шрамом разыскивают в Великих Луках

19:05, 21 июля 2024, ПАИ

30-летний Михаил Яшин разыскивается в Великих Луках. Он пропал 14 мая, сообщает поисковый отряд «След».

Пропавший был в одежде чёрного цвета. На момент исчезновения носил бородку. Светлые волосы, голубые глаза.

Особая примета – шрам на правой брови. По информации родственников, у мужчины есть проблемы с памятью.

Сообщить информацию о местонахождении Михаила Яшина можно по телефону поискового отряда «След» +79113767676, либо обратившись в полицию.