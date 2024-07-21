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Аналитики назвали самый популярный летний напиток у россиян

Этим летом самым популярным напитком среди россиян была вода. Квас оказался на третьем месте. Более востребованной стала газировка. А вот лимонады покупали реже всего, как подсчитали аналитики «Контур.Маркета» для РИА Новости.

Результаты исследования показывают, что самым популярным летним напитком стала вода, на неё приходится 55 % продаж. На втором месте – газировка с долей в 29 %. Квас занимает третью позицию с 12 %. А реже всего россияне покупают лимонад – его доля составляет всего 4 %.

Аналитики выяснили, что средняя стоимость бутылки воды объёмом 0,5 литра составила 59 рублей. При этом количество чеков выросло на 19 %. Газировка (0,5 л) в среднем стоит 93 рубля, но количество чеков снизилось на 8 %. Литровую бутылку кваса можно приобрести за 96 рублей, а пол-литра лимонада – за 113 рублей. Количество чеков на квас увеличилось на 1 %, а на лимонад, наоборот, уменьшилось на 7 %.

С 2022 года рынок безалкогольных напитков и воды столкнулся с рядом изменений. Среди них можно отметить уход иностранных брендов из России, нарушение логистических цепочек, повышение цен на расходные материалы и комплектующие для производства, а также введение акциза на газировку. В исследовании приводится комментарий аналитика «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, которая отмечает, что все эти факторы привели к росту цен, и прохладительные напитки стали дороже.

Дарья Жигалина отметила, что вода подорожала меньше всего, и её стали покупать чаще. Спрос на газировку, напротив, снизился.

Аналитики изучили чеки, выданные в июне и начале июля, и сравнили их с данными за аналогичный период прошлого года. Всего было проанализировано 90 тысяч чеков по всей России.

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