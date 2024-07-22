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Общество

Командование управления инженерных войск поблагодарило псковичей за поддержку СВО

Начальник управления инженерных войск Московского военного округа генерал-майор Бахтияр Набиев поблагодарил жителей Псковской области, призванных на военную службу по мобилизации, отличившихся в зоне проведения СВО. Также он выразил слова признательности псковичам, которые собирают гуманитарную поддержку для мобилизованных военнослужащих. Соответствующее письмо поступило губернатору Михаилу Ведерникову, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В письме отдельными словами отмечены заслуги жителей Псковской области Сергея Михайлова, который награждён медалью Жукова и медалью Суворова, а также Вячеслава Кустова, получившего медаль Жукова.

Генерал-майор поблагодарил мам, жён и близких людей военнослужащих за поддержку. Именно благодаря надёжному тылу участники СВО полны сил и отваги не пропускать врага, подчеркнул он.

«Мы и дальше будем крушить врага, чтобы у вас было всё спокойно дома, чтобы вы продолжали гордиться нами, а наши дети светились от достоинства, зная, кто их отцы! Враг будет разбит, победа будет за нами!» – отмечается в письме.

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