Командование управления инженерных войск поблагодарило псковичей за поддержку СВО

14:15, 22 июля 2024, ПАИ

Начальник управления инженерных войск Московского военного округа генерал-майор Бахтияр Набиев поблагодарил жителей Псковской области, призванных на военную службу по мобилизации, отличившихся в зоне проведения СВО. Также он выразил слова признательности псковичам, которые собирают гуманитарную поддержку для мобилизованных военнослужащих. Соответствующее письмо поступило губернатору Михаилу Ведерникову, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В письме отдельными словами отмечены заслуги жителей Псковской области Сергея Михайлова, который награждён медалью Жукова и медалью Суворова, а также Вячеслава Кустова, получившего медаль Жукова.

Генерал-майор поблагодарил мам, жён и близких людей военнослужащих за поддержку. Именно благодаря надёжному тылу участники СВО полны сил и отваги не пропускать врага, подчеркнул он.

«Мы и дальше будем крушить врага, чтобы у вас было всё спокойно дома, чтобы вы продолжали гордиться нами, а наши дети светились от достоинства, зная, кто их отцы! Враг будет разбит, победа будет за нами!» – отмечается в письме.