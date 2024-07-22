Псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков

17:57, 22 июля 2024, ПАИ

Псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей за приобретение и хранение наркотического средства, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

24 апреля пскович заказал через интернет-магазин наркотик и позже забрал его из тайника. Масса вещества составила 0,83 грамма, мужчина хранил его в кармане своей сумки.

В этот же день его задержали сотрудники полиции, а наркотическое средство было изъято. В судебном заседании подсудимый вину полностью признал.