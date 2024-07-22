Мотоколонна «Ночных волков» Кузбасса прибыла из Кемерова в Изборск

22:30, 22 июля 2024, ПАИ

Мотоколонна «Ночных волков» Кузбасса прибыла из Кемерова в Изборск. Мотопробег прошёл под флагом 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, которая освобождала Псков в годы Великой Отечественной войны.

На Священном холме в Изборске их встретил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

К мотопробегу «Ночных волков» Кузбасса присоединились ветераны-афганцы, воевавшие под знаменем Кузбасской дивизии в Афганистане.

Отметим, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) побывал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.