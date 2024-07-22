Александр Залдастанов: Псковская земля стала для нас родной

12:30, 22 июля 2024, ПАИ

Как будет проходить старт альтернативного олимпийского веломотопробега «Восхождение к Победе» под Изборском, рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы планировали сделать символический старт с Изборского холма до деревни Будник, потому что там, возможно, и находится Вифлеемская звезда, которую мы все ищем. Поведаю вам тайну – наши мотоциклы лишь только отчасти земные, они ещё и небесные. Эта звезда не даёт нам покоя. И мы её обрели здесь, на Псковской земле. Она находится в деревне Будник, она упала туда. Поэтому эта земля стала для нас родной», – поделился лидер мотоклуба.

Он также анонсировал выступление советского и российского писателя Александра Проханова по завершении программы.

«Я уверен, что о Вифлеемской звезде нам ещё расскажет Александр Андреевич в финале программы, которую мы покажем 26 числа. В 18:30 мы её начнём, где-то в 19:30 он ещё нам скажет об этой звезде. Потому что наши мотоциклы устремлены в небо, туда, куда смотрят купола наших церквей и куда смотрит крест, устремлённый в небеса, который венчает этот холм», – подчеркнул Хирург.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».