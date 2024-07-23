Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День дачника отмечают в России сегодня

День дачника отмечается в России сегодня, 23 июля, пишет calend.ru.

День дачника отмечают в России сегодня. Фото: ПАИ

Само понятие «дача» появилось в России в XVIII веке. Вначале этот термин обозначал загородное имение, а затем превратился в загородный дом и участок для отдыха. В советский период первоначально дача сохраняла своё назначение – это был участок с домом для отдыха. Такие дачи чаще всего предоставлялись семьям офицеров, работникам культуры и искусства, политическим и партийным руководителям.

В послевоенный период дачу рассматривали как возможность вырастить что-то из плодово-ягодных или овощных культур.

Сейчас дача сочетает в себе эти две стороны: возможность для отдыха за пределами города и возможность что-то вырастить. Для многих людей выращивание овощных и плодово-ягодных культур на своём дачном участке превратилось в хобби.

Однако всё чаще дачные участки начинают играть роль прежде всего места отдыха, куда можно приехать не только во время отпуска, но и в выходные. На таких участках грядки и теплицы уходят на второй план, а место освобождается для обустройства газонов и беседок.

Праздник не носит официальный статус, а дата была выбрана условно, но с учётом того, что она выпадает практически на середину лета, когда на дачных участках их хозяева уже успевают собрать первые плоды своего труда, а погода радует теплом и солнцем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Фестиваль «Псков молодой» стартует сегодня на городском пляже
23 июля 2024

Михаил Ведерников: Во все времена Псков играл важную роль в истории России
23 июля 2024

Три дня будут частично перекрыты улицы Гоголя и Олега Кошевого в Пскове для съемок сериала «Казачок-2»
23 июля 2024

Борис Елкин поздравил жителей Пскова с Днём города
23 июля 2024

День дачника отмечают в России сегодня
22 июля 2024

Палаточный лагерь организуют для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе
22 июля 2024

Очередное рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО прошло в правительстве Псковской области
22 июля 2024

Арочный кованый дверной блок установлен в колокольне Троицкого собора в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...