День дачника отмечают в России сегодня

07:37, 23 июля 2024, ПАИ

День дачника отмечается в России сегодня, 23 июля, пишет calend.ru.

Само понятие «дача» появилось в России в XVIII веке. Вначале этот термин обозначал загородное имение, а затем превратился в загородный дом и участок для отдыха. В советский период первоначально дача сохраняла своё назначение – это был участок с домом для отдыха. Такие дачи чаще всего предоставлялись семьям офицеров, работникам культуры и искусства, политическим и партийным руководителям.

В послевоенный период дачу рассматривали как возможность вырастить что-то из плодово-ягодных или овощных культур.

Сейчас дача сочетает в себе эти две стороны: возможность для отдыха за пределами города и возможность что-то вырастить. Для многих людей выращивание овощных и плодово-ягодных культур на своём дачном участке превратилось в хобби.

Однако всё чаще дачные участки начинают играть роль прежде всего места отдыха, куда можно приехать не только во время отпуска, но и в выходные. На таких участках грядки и теплицы уходят на второй план, а место освобождается для обустройства газонов и беседок.

Праздник не носит официальный статус, а дата была выбрана условно, но с учётом того, что она выпадает практически на середину лета, когда на дачных участках их хозяева уже успевают собрать первые плоды своего труда, а погода радует теплом и солнцем.