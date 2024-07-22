Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В полтора раза выросло число самозанятых до 18 лет

Число самозанятых в возрасте до 18 лет в 2023 году выросло в полтора раза и составило 146 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Это связано с тем, что молодые люди стремятся к финансовой независимости и самостоятельному решению своих вопросов, пояснила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. При этом она добавила, что процедура регистрации в качестве самозанятого проста и доступна.

Кроме того, рост занятости молодежи связан с наличием вакансий, которые не требуют высокой квалификации (официанты, курьеры, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства), считает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Другая причина – потребность семей компенсировать высокую инфляцию.

Подростки – большой резерв трудовых ресурсов в условиях дефицита кадров, когда безработица находится на рекордно низком уровне, подчеркнула доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. При этом по ее словам, активизация самозанятости среди молодежи только начинается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 июля 2024

О правовой системе «Консультант» поговорят на «Серебряном дожде»
19 июля 2024

Инвестпроект по производству медизделий стоимостью миллиард рублей утвердил экспертный совет ОЭЗ «Моглино»
19 июля 2024

Более 136 млн рублей направлено на поддержку фермерских хозяйств Псковской области
19 июля 2024

Сбер выдал жителям Северо-Запада по льготным программам 80% ипотеки в июне 2024 года
16 июля 2024

Сельскую ипотеку и развитие аграриев обсудили на «Серебряном дожде». Главное
16 июля 2024

Преимущество экономического потенциала Псковской области назвала Екатерина Ершова
16 июля 2024

Более 300 млн рублей выдали жителям Псковской области по сельской ипотеке
16 июля 2024

Как противостоять телефонным мошенникам, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...