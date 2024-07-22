В полтора раза выросло число самозанятых до 18 лет

07:18, 23 июля 2024, ПАИ

Число самозанятых в возрасте до 18 лет в 2023 году выросло в полтора раза и составило 146 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Это связано с тем, что молодые люди стремятся к финансовой независимости и самостоятельному решению своих вопросов, пояснила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. При этом она добавила, что процедура регистрации в качестве самозанятого проста и доступна.

Кроме того, рост занятости молодежи связан с наличием вакансий, которые не требуют высокой квалификации (официанты, курьеры, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства), считает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Другая причина – потребность семей компенсировать высокую инфляцию.

Подростки – большой резерв трудовых ресурсов в условиях дефицита кадров, когда безработица находится на рекордно низком уровне, подчеркнула доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. При этом по ее словам, активизация самозанятости среди молодежи только начинается.