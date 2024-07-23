В Островском районе проводят проверку по факту гибели рыбака в реке Великой

08:54, 23 июля 2024, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели мужчины в реке Великой проводится в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

22 июля в акватории реки Великой в районе деревни Городище было обнаружено тело мужчины с признаками утопления.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который 19 июля отправился на надувной лодке на рыбалку.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.