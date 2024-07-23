В Островском районе проводят проверку по факту гибели рыбака в реке Великой
Проверка по сообщению о гибели мужчины в реке Великой проводится в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
22 июля в акватории реки Великой в районе деревни Городище было обнаружено тело мужчины с признаками утопления.
По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который 19 июля отправился на надувной лодке на рыбалку.
По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии: 0 Обсудить >>>