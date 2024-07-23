«Михайловское» участвует в акции «Музейная неделя»

15:13, 23 июля 2024, ПАИ

Государственный Пушкинский заповедник принимает участие в первой Всероссийской акции «Музейная неделя», в рамках которой с 25 по 31 июля федеральные музеи приглашают участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей бесплатно побывать в своих постоянных и сменных экспозициях, на образовательных и рекреационных программах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Так, например, 26 и 28 июля гости «Михайловского» смогут увидеть новую интерактивную экспозицию в научно-культурном центре «Эмоции природы, природа эмоций...» и побывать на программе «От сохи до каравая» в музее «Пушкинская деревня», рассказали в музее-заповеднике.

«Напомним, что участники СВО и члены их семей всегда, а не только в рамках акции «Музейная неделя», имеют право на бесплатное посещение всех объектов Пушкинского заповедника, а также музейных программ», – подчеркнули в Пушкинском заповеднике.