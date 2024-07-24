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Общество

Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

Билайн обновил сервис «Моя безопасность», теперь он защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах – Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) и Viber. Клиенты билайна могут активировать его в мобильном приложении оператора, это бесплатно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

После предоставления доступа к идентификации и блокировке вызовов в настройках мобильного телефона приложение обновит базу спамеров и мошенников с учётом их активности в мессенджерах. Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнёров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка. В случае если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях – помечены как потенциально опасные как в обычной сети, так и в мессенджерах. Защита от спама и мошенничества доступна клиентам билайна абсолютно бесплатно.

По данным TelecomDaily, каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным билайна, эта проблема сегодня стоит ещё острее – более 50 % всех мошеннических атак проводится именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в билайне, как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах – логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы выстраиваем процессы защиты antifraud by design: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг. Анализируем аномалии, создаём дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты», – отметила заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна Светлана Кирсанова.

«Мошенники используют различные психологические приёмы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Жертве дают понять, что она должна принять решение максимально быстро. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающие информацию и предложения и не сообщать личные данные, коды из SMS-сообщений и пароли. Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно. Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора», – отметили специалисты оператора сотовой связи.

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Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

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