Женщина госпитализирована после ДТП в Псковском районе
В результате столкновения с Ford легковой автомобиль Hyundai протаранил столб и съехал в кювет. ДТП произошло в Псковском районе, в деревне Подборовье-3, сегодня, 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai, женщина 1967 года рождения. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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