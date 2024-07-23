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Происшествия

Женщина госпитализирована после ДТП в Псковском районе

В результате столкновения с Ford легковой автомобиль Hyundai протаранил столб и съехал в кювет. ДТП произошло в Псковском районе, в деревне Подборовье-3, сегодня, 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

​Женщина госпитализирована после ДТП в Псковском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai, женщина 1967 года рождения. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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