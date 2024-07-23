Ветераны-афганцы в рамках марша памяти «Дорогами героев» побывали в Кунье

21:26, 23 июля 2024, ПАИ

Ветераны боевых действий в Афганистане в рамках марша памяти «Дорогами героев» побывали в Кунье. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Автопробег проходит по маршруту памяти, связанной с 860 ОМСП – наследником 376-й стрелковой дивизии, освобождавшей Псков от немецко-фашистских захватчиков. Дивизия была сформирована на Кузбассе в декабре 1941 года. Состояла она в основном из горняков - шахтеров из Кемерово и близлежащих городов. Они прошли свой боевой путь до Пскова, участвовали в снятии блокады Ленинграда.

«Этот наш марш проходит по боевой дороге 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии. Наш 860-й отдельный мотострелковый полк тоже носит почетное наименование «Псковский», потому что является правопреемником этой дивизии. И мы, собственно, приурочили марш к дню освобождения города Пскова, где мы вчера и побывали», – сказал ветеран 860-го ОМСП Александр Пантюхин.

Еще одним участником марша, посетившим, в том числе Кунью, стал бывший узник украинских властей (был задержан СБУ в 2017 году, а освобожден лишь в 2020 году в возрасте 85 лет), ученый, общественный деятель, борец с фашизмом Мехти Логунов.

«Это – наш долг. Один из моих братьев воевал с 1941 года. В 1942 году 26 июля был заброшен в качестве командира разведывательно-диверсионной группы в немецкий тыл в Белоруссии. А 31 июля связь с группой прекратилась. Очевидно, погибли. А 4 августа ему должно было исполниться 18 лет... В этом году 4 августа ему было бы 100 лет. Где он похоронен, мы искали, так и не смогли найти», – сказал он.

В свою очередь, глава Куньинского района Олег Лебедев и директор Куньинской школы Наталья Васильева выразили слова признательности участникам марша памяти.

Участники марша передали району и школе книги об истории 860-го полка, памятные сувениры, исполнили несколько песен под гитару, возложили цветы и венки к памятнику воинам-афганцам на братском захоронении поселка Кунья.

Маршрут марша памяти «Дорогами героев» обширен. Назовем только крупные его пункты: Кемерово - Владимир - Москва - Ярославль - Вологда - Тихвин - Санкт-Петербург - Гатчина - Псков - Великие Луки - Кунья - Ржев - Москва.