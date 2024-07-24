Ольга Страдница наступила по народному календарю

07:09, 24 июля 2024, ПАИ

Ольга Страдница наступила по народному календарю сегодня, 24 июля, сообщает calend.ru.

В этот день православные отдают дань уважения святой равноапостольной княгине Ольге, которая сыграла значительную роль в принятии Русью православной веры. Согласно преданию, Ольга была супругой киевского князя Игоря.

После рождения сына Святослава князя Игоря убили древляне, с которых он собирал дань. Правитель древлян по имени Мал предложил Ольге выйти за него замуж. Княгиня сделала вид, что согласна, и хитростью заманила в Киев две делегации древлян. Послов предали мучительной смерти. Затем Ольга приказала сжечь столицу древлян – город Искоростень, а его жителей либо убить, либо обратить в рабство.

Наряду с этой легендой, повествующей одновременно о жестоких нравах того времени и о верности Ольги памяти мужа, летописи дают свидетельства того, что княгиня проводила свое время в заботах по устроению политической и хозяйственной жизни страны. В житии сказано, что Ольга правила вверенными ей землями не как женщина, а как сильный и мудрый мужчина, твёрдо удерживая власть в своих руках и смело отражая нападения врагов.

Основываясь на примере Византии, Ольга понимала, что для благополучия народа важно также заниматься вопросами религии и духовности. Княгиня отправилась в Константинополь, чтобы увидеть церковную службу и убедиться в истинности христианской веры. Там она приняла решение стать христианкой и прошла обряд крещения под именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами и богослужебными книгами и обратила многих своих соотечественников в веру. На Руси она положила начало особому почитанию Пресвятой Троицы.

После смерти Ольги её дело продолжил внук – князь Владимир, будущий креститель Руси, известный в русских былинах как Владимир Красное Солнышко. Во время его правления Ольгу начали почитать как святую.

Ольгу прозвали Страдницей за то, что на Руси её именины приходились на самый разгар полевых работ. В это время все жители деревни выходили в поля и на луга: кто-то занимался жатвой, кто-то – заготовкой сена, детей отправляли в лес собирать грибы и ягоды. Люди говорили: «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть».

В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, просили её быть милосердной к жнецам и дать им возможность закончить работу до того, как рожь начнёт гнить от обильной росы, которая вскоре выпадет на поля. Люди верили: «Ольга – на поле подмога».

Этот период также называли страдно-грозовым, поскольку часто случались грозы. В народе это природное явление описывали так: «Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск». Также отмечали, что резкий гром предвещает тихий дождь, а гулкий – ливень.

День святой Ольги также называли Стожарами – такое имя носило звёздное скопление в созвездии Тельца на Руси. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало успешную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета обещала хорошую возможность добыть медведя.