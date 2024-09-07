28-килограммовый кабачок вырастила жительница Плюсского района
Кабачок весом 28,5 килограмма вырастила жительница Плюсского района Юлия Богданова. Об этом сообщает газета «Плюсский край».
В прошлом году местная жительница вырастила кабачок весом чуть более 16 килограммов.
Ранее сообщалось, что жительница Плюсского района Ирина Изотова-Яковлева выращивает гигантскую тыкву. Кроме того, над такой же задачей трудится семья Катковых из Бежаницкого района.
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