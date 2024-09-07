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Общество

Десятки классических автомобилей и мотоциклов могут увидеть псковичи на выставке

Выставка автомобилей и мотоциклов открылась на площадке торгового центра «ПИК 60» в Пскове. Мероприятие проходит в рамках закрытия ретро-сезона «Классик Псков-2024», сообщает корреспондент ПАИ.

Гостям представлены тематические зоны советского, немецкого, японского и американского автопрома.

  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка автомобилей и мотоциклов в Пскове
    Фото: ПАИ

Кроме того, планируется, что на площадке состоится представление автомобилей-участников и истории от их владельцев.

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