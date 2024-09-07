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Общество

Изборский музей принял участие в фестивале художественных музеев России «Золотой Ярославль»

Государственный музей-заповедник «Изборск» принял участие в фестивале художественных музеев России «Золотой Ярославль». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Ярославль – место, где появился первый русский театр. Именно эта тема стала основной на фестивале – «Музей + Театр».

Более ста участников из шестидесяти музеев России делились опытом взаимодействия музейных и театральных организаций, а также представляли лучшие проекты, реализованные в музейном пространстве.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская выступила с докладом «Родная сказка – выставка как диалог поколений». А научный сотрудник экскурсионного отдела Анастасия Попова представила фрагмент фольклорной программы «Родная сказка», которая проводится в музее.

Сотрудники музея поблагодарили организаторов за насыщенную программу и теплый приём.

Этот фестиваль проводится по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева и Государственного Русского музея. Организацией занимался Ярославский художественный музей при участии Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова. Мероприятие прошло при поддержке государственных музеев Ярославской области и с участием Ассоциации художественных музеев России.

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