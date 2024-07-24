Жительницу Великих Лук ограбил проезжающий мимо велосипедист
Неоднократно судимый мужчина украл сумку у великолучанки, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Вечером 22 июля 24-летняя девушка находилась в парке на улице Гагарина в Великих Луках. Когда она отвлеклась, то проезжающий мимо велосипедист схватил лежащую на скамейке сумку, в которой находилось два мобильных телефона, банковские карты и 22 тысячи рублей. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.
В совершённом преступлении подозревается безработный, неоднократно судимый 36-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Похищенное изъяли частично. Возбуждено уголовное дело.
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