Жительницу Великих Лук ограбил проезжающий мимо велосипедист

11:45, 24 июля 2024, ПАИ

Неоднократно судимый мужчина украл сумку у великолучанки, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Вечером 22 июля 24-летняя девушка находилась в парке на улице Гагарина в Великих Луках. Когда она отвлеклась, то проезжающий мимо велосипедист схватил лежащую на скамейке сумку, в которой находилось два мобильных телефона, банковские карты и 22 тысячи рублей. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В совершённом преступлении подозревается безработный, неоднократно судимый 36-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Похищенное изъяли частично. Возбуждено уголовное дело.