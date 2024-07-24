Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 25 и 26 июля
Несколько населённых пунктов Островского района временно останутся без электричества 25 и 26 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
25 июля с 9:00 до 16:00 света не будет в СНТ «Яблонька».
26 июля с 9:00 до 16:00 (с включением на ночь) электричество отключат в деревнях Торчани, Гришино, Пустошка и Вахромеево.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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