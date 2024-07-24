Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 25 и 26 июля

11:50, 24 июля 2024, ПАИ

Несколько населённых пунктов Островского района временно останутся без электричества 25 и 26 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

25 июля с 9:00 до 16:00 света не будет в СНТ «Яблонька».

26 июля с 9:00 до 16:00 (с включением на ночь) электричество отключат в деревнях Торчани, Гришино, Пустошка и Вахромеево.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.