Служа закону – служим Отечеству

09:14, 25 июля 2024, ПАИ

25 июля в России ежегодно отмечается День сотрудника органов следствия РФ. Именно в этот день в 1713 году именным указом Петра I был учреждён первый специализированный следственный орган России – следственная канцелярия. По случаю праздника руководитель Псковского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Алексей Тимофеев рассказал ПАИ о работе отдела в этом году.

– Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе. Кто сегодня трудится в следственном отделе?

– На сегодняшний день в нашем отделе работает коллектив из четырёх человек. В него входят руководитель следственного отдела, следователь по особо важным делам и два старших следователя. Псковский следственный отдел на транспорте охватывает территорию двух субъектов России – Псковскую и Новгородские области общей площадью около 110 тысяч квадратных километров, что составляет 6,5 % территории Северо-Западного федерального округа с численностью постоянно проживающего населения более 1 млн 220 тысяч человек.

Все следователи, работающие в отделе, имеют значительный опыт следственной работы и высокий уровень профессионализма. Каждый следователь специализируется на расследовании определённого вида преступлений, например тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых как в отношении несовершеннолетних, так и несовершеннолетними, технологических и должностных преступлений, а также преступлений, совершённых лицами с особым правовым статусом, совершённых в сфере охраны труда.

В целом команда у нас хоть и небольшая, но сильная и сплочённая, работает как единый механизм. Высококвалифицированные кадры – залог успеха эффективной работы любого ведомства.

– На ваш взгляд, какими качествами характера и навыками должен обладать сотрудник органов следствия?

– Человек, служащий в следственных органах, должен быть эрудированным, иметь аналитический склад ума, гибкость мышления, умение чётко и лаконично излагать свои мысли, отстаивать и аргументировать свою точку зрения. Что немаловажно, следователь должен обладать способностью к эмпатии и состраданию. Также сотрудник органов следствия обязан досконально знать законодательство России и уметь применять его на практике. Поскольку работа у нас напряжённая, чаще всего без выходных, без какого-либо времени на отдых, то, несомненно, нужно быть выносливым, устойчивым к стрессу.

– Расскажите, пожалуйста, о делах, которые находятся в ведении отдела в настоящее время. Какие дела сегодня находятся в приоритете?

– Как и в прошлые годы, в этом году в ведении следственного отдела находится расследование преступлений на транспорте, к которым относятся преступления против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Также на постоянной основе в следственном отделе ведётся работа по раскрытию и расследованию преступлений, совершённых в прошлые годы. У нас имеется аналитическая группа, которая изучает уголовные дела указанной категории и принимает все необходимые меры для возобновления предварительного следствия, установления лиц, причастных к совершению преступления, и последующего направления дел указанной категории в суд.

– Алексей Александрович, что вы хотели бы пожелать своим коллегам в честь профессионального праздника?

– От всего сердца хочу поздравить всех уважаемых работников следственных подразделений всех ведомств, в частности сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов следствия! Следователи играют ключевую роль в укреплении законности и правопорядка, защите интересов и конституционных прав граждан. От оперативного и качественного расследования дел и эффективного раскрытия преступлений, бескомпромиссного отношения к своей работе зависит результат работы всех следователей и уровень доверия к ней граждан. Хочу пожелать как действующим сотрудникам органов следствия, так и ветеранам службы здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!