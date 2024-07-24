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Общество

Росгвардейцы и полицейские обеспечат общественную безопасность во время празднования Дня города Пскова

27 и 28 июля сотрудники ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области и личный состав подразделений вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Для немедленного реагирования при осложнении оперативной обстановки маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии» запрещено ношение гражданского оружия при проведении массовых мероприятий и нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга.

Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.

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