Четыре года колонии получил пскович за сбыт наркотиков

15:46, 24 июля 2024, ПАИ

Жителя Пскова осудили за сбыт наркотических средств, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что 7 апреля 2023 года в Пскове молодой человек передал наркотик покупателю, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка». Наркотическое средство покупатель впоследствии отдал сотрудникам полиции.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.