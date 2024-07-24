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Происшествия

Четыре года колонии получил пскович за сбыт наркотиков

Жителя Пскова осудили за сбыт наркотических средств, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Четыре года колонии получил пскович за сбыт наркотиков. Фото: ПАИ

Установлено, что 7 апреля 2023 года в Пскове молодой человек передал наркотик покупателю, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка». Наркотическое средство покупатель впоследствии отдал сотрудникам полиции.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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