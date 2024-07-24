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Происшествия

53-летнего чёрного лесоруба осудили за незаконную рубку деревьев в Бежаницком районе

Жителя Бежаницкого района осудили за незаконную рубку деревьев, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Фото: ПАИ

С 1 по 10 мая текущего года 53-летний местный житель приехал в лес рядом с его домом и с помощью бензопилы срубил 12 берёз. В итоге лесному фонду причинён ущерб 97 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, у него конфисковали бензопилу и незаконно спиленные деревья в доход государства.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

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