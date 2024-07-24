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Общество

Обманутый мошенниками пскович передал курьеру деньги, сбросив их с балкона

Мошенники завладели деньгами ещё трёх псковичей. Во всех случаях жителям города Пскова позвонили по телефону незнакомцы и сообщили о том, что их родственники попали в больницу в связи с каким-либо происшествием. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Так, одному пострадавшему позвонили злоумышленники, сообщив, что его супруга попала в аварию и находится в реанимации. Согласно легенде злоумышленников, женщина нуждалась в вещах: в постельное белье, полотенце, футболке – и в деньгах в размере 600 тысяч рублей. Мужчина, переживая за супругу, приготовил всё, что требовалось. По инструкции, озвученной мошенниками, он сбросил с балкона своей квартиры указанную сумму и сумку с вещами. Все вещи и деньги забрал курьер. А жена пострадавшего в это время открывала дверь квартиры, заходя домой.

Сотрудники полиции установили курьера, который забирал деньги у псковичей. Он пояснил, что нашёл объявление о подработке с обязанностью «забирать вещи и осуществлять денежные переводы».

По признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в крупном размере) возбуждены три уголовных дела.

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Ход и результаты расследования уголовных дел взяты прокуратурой города под контроль.

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