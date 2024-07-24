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Общество

Трансфер до Изборска организуют для гостей шоу «Восхождение к Победе»

Для всех желающих посетить байк-шоу «Восхождение к Победе» будет организован трансфер. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике.

Трансфер до Изборска организуют для гостей шоу «Восхождение к Победе». Фото: комитет по молодёжной политике

С площадки по адресу площадь Ленина, д. 1 будут отправляться автобусы из Пскова до Изборского холма. Чтобы попасть на бесплатный автобус, необходимо заполнить форму. Количество мест ограничено. На месте гостей встретят волонтёры, которые сопроводят до места проведения мероприятия. После окончания шоу для тех, кто приехал на автобусе, также будет организован обратный бесплатный трансфер.

Для гостей на своих личных автомобилях будут организованы парковка в Изборске и трансфер от парковки до места проведения мероприятия. Перед началом праздника будут установлены указатели, так что проблем с поиском парковки не будет.

Напомним, шоу мотоциклистов «Восхождение к Победе» состоится 26 июля у Изборского холма в 18:30. Гостей ждут выступления артистов, эксклюзивные автомобили, трюковая и театрально-музыкальная программа, песни в исполнении известной певицы Юлии Чичериной.

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Трансфер до Изборска организуют для гостей шоу «Восхождение к Победе»
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