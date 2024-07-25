Объем продаж телевизоров уменьшился в России

08:00, 25 июля 2024, ПАИ

Продажи телевизоров упали в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка электроники.

В частности, у одного из них за период с января по май 2024 года было реализовано 3,09 млн устройств против 3,2 за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает «Марвел-Дистрибуции», за полгода 2024 года в РФ было реализовано 3,6 млн штук телевизоров, а за аналогичный период 2023-го чуть больше – 3,8 млн. Отсюда исходит, что продажи упали более чем на 5%. При этом средняя стоимость телевизора увеличилась на 17%.

Это частично связано с «вымыванием» запасов устройств, считают в компании.

При этом цены на ТВ правда выросли. В среднем этот показатель увеличился за год на 20, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На снижение продаж также влияет то, что в прошлом году россияне купили очень большое количество ТВ.