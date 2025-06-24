Региональный этап проекта «Мама-предприниматель» проходит в Пскове
Региональный этап проекта «Мама-предприниматель» проходит в Пскове с 23 по 27 июня. Программа состоит из пятидневного тренинга, на котором участницы получат необходимые знания, поддержку единомышленниц и стартовый капитал для реализации своих предпринимательских идей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В первый образовательный день мамы рассказали о своих бизнес-идеях, узнали, как проверить жизнеспособность и валидность стартапа, и разобрались с формами юридической регистрации и налогообложения бизнеса.
Обучение бесплатное и включает пятидневный тренинг. В финале пройдёт конкурс бизнес-проектов, победительница которого получит грант в размере 150 тысяч рублей.
В дальнейшем финалистка регионального этапа сможет принять участие в федеральном треке и побороться за приз 1 000 000 рублей.
Организатор – Минэкономразвития России.
Оператор – национальное агентство «Мой бизнес».
Генеральный партнёр – бухгалтерия для бизнеса «Моё дело».
Партнёры – Wildberries, Estilab Icon Skin.
Банк-партнёр – Сбер.
При поддержке фонда «Наше будущее», Союза женщин России.
Продуктовые партнёры – VK, «МИФ».
Информационные партнёры – «7Дней.ru» и ежемесячный журнал «Караван историй».
Региональный партнёр – Псковское агентство информации.
Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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