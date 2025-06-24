Региональный этап проекта «Мама-предприниматель» проходит в Пскове

18:54, 24 июня 2025, ПАИ

Региональный этап проекта «Мама-предприниматель» проходит в Пскове с 23 по 27 июня. Программа состоит из пятидневного тренинга, на котором участницы получат необходимые знания, поддержку единомышленниц и стартовый капитал для реализации своих предпринимательских идей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы







В первый образовательный день мамы рассказали о своих бизнес-идеях, узнали, как проверить жизнеспособность и валидность стартапа, и разобрались с формами юридической регистрации и налогообложения бизнеса.

Обучение бесплатное и включает пятидневный тренинг. В финале пройдёт конкурс бизнес-проектов, победительница которого получит грант в размере 150 тысяч рублей.

В дальнейшем финалистка регионального этапа сможет принять участие в федеральном треке и побороться за приз 1 000 000 рублей.

Организатор – Минэкономразвития России.

Оператор – национальное агентство «Мой бизнес».

Генеральный партнёр – бухгалтерия для бизнеса «Моё дело».

Партнёры – Wildberries, Estilab Icon Skin.

Банк-партнёр – Сбер.

При поддержке фонда «Наше будущее», Союза женщин России.

Продуктовые партнёры – VK, «МИФ».

Информационные партнёры – «7Дней.ru» и ежемесячный журнал «Караван историй».

Региональный партнёр – Псковское агентство информации.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».