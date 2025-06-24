В Псковской области онлайн-курсы помогают увеличить доход на треть – опрос

20:07, 24 июня 2025, ПАИ

Онлайн-курсы в Псковской области помогают увеличить доход на 35 %, следует из данных аналитиков платформ «Авито. Работа» и «Авито. Услуги», которые есть в распоряжении ПАИ.

Платформы провели опрос 7 500 работающих россиян, включая жителей Пскова, чтобы изучить отношение к онлайн-курсам. Согласно результатам, 55 % опрошенных в Псковской области имеют опыт прохождения такого обучения, 92 % из них отметили его пользу для карьерного роста.

Обучение позволило 67 % выпускникам онлайн-курсов увеличить доход в среднем на 35 %. Среди жителей региона 37 % проходили курсы по основной специальности, из них 27 % использовали их как дополнение к высшему или среднему профессиональному образованию, а 10 % нашли работу, имея только сертификат онлайн-курсов. Ещё 10 % респондентов изучали смежные направления, а 7 % переобучались на новую профессию.

По данным опроса, 51 % участников, прошедших онлайн-курсы, нашёл работу в течение месяца, в том числе 36 % – за одну-две недели. Средний срок поиска работы у выпускников курсов составил 2,3 месяца.

Преимущества онлайн-обучения включали повышение квалификации (так ответили 35 % респондентов), рост дохода и продвижение по карьерной лестнице (по 18 %).