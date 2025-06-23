Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Насколько дизайнеры востребованы в Пскове, рассказал предприниматель

Насколько дизайнеры интерьера востребованы в Пскове, рассказал предприниматель Вадим Аббасов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 июня.

Вадим Аббасов. Фото: ПАИ

«Поколение меняется, мы начинали – была плеяда одна, сейчас добавляется, меняется, увеличивается количество дизайнеров – сейчас по пальцам одной руки точно не пересчитать хороших. Востребованная профессия, получается, ведь если 20 лет назад все делали по принципу «пришли и нарисовали на стене», то сейчас культура растёт», – сказал он.

Гость студии также рассказал о предпочтениях людей в ремонте.

«Раньше говорили о евроремонте, где было пять уровней потолка, которые должны быть разных цветоа, а также стены, фрески, то есть аляповатость. Когда появились евроремонт и евроматериалы, все хотели, чтобы было красиво, сейчас же более утончённо», – объяснил эксперт.

Однако Вадим Аббасов привёл в пример лепнину и отметил, что в правильном классическом виде её можно грамотно использовать и это будет красиво.

«Раньше мне лепнина и самому не нравилась, но теперь нравится. Лепнина и в минимализме используется. Это сложная работа на самом деле, у нас есть специалисты, монтируют всё это», – заметил спикер.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

О ремонтных услугах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
23 июня 2025

Насколько дизайнеры востребованы в Пскове, рассказал предприниматель
23 июня 2025

Дипломные работы защитили выпускники Великолукского медколледжа
23 июня 2025

В Великих Луках подвели итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0»
23 июня 2025

Вандалы разгромили лавки на берегу озера в Стругокрасненском округе
23 июня 2025

80-летие отмечает пыталовская газета «Наша жизнь»
23 июня 2025

Михаил Ведерников награждён орденом Почёта за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области
23 июня 2025

Двух жителей Псковской области госпитализировали с энцефалитом после укусов клещей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...