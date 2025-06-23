Насколько дизайнеры востребованы в Пскове, рассказал предприниматель

19:27, 23 июня 2025, ПАИ

Насколько дизайнеры интерьера востребованы в Пскове, рассказал предприниматель Вадим Аббасов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 июня.

«Поколение меняется, мы начинали – была плеяда одна, сейчас добавляется, меняется, увеличивается количество дизайнеров – сейчас по пальцам одной руки точно не пересчитать хороших. Востребованная профессия, получается, ведь если 20 лет назад все делали по принципу «пришли и нарисовали на стене», то сейчас культура растёт», – сказал он.

Гость студии также рассказал о предпочтениях людей в ремонте.

«Раньше говорили о евроремонте, где было пять уровней потолка, которые должны быть разных цветоа, а также стены, фрески, то есть аляповатость. Когда появились евроремонт и евроматериалы, все хотели, чтобы было красиво, сейчас же более утончённо», – объяснил эксперт.

Однако Вадим Аббасов привёл в пример лепнину и отметил, что в правильном классическом виде её можно грамотно использовать и это будет красиво.

«Раньше мне лепнина и самому не нравилась, но теперь нравится. Лепнина и в минимализме используется. Это сложная работа на самом деле, у нас есть специалисты, монтируют всё это», – заметил спикер.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».