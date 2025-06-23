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Экономика

Бюджет Пскова увеличится на 33,7 млн рублей

Изменения в бюджет Пскова обсудили депутаты гордумы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, которое прошло под председательством Юлии Пожидаевой сегодня, 23 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Доходы Пскова увеличатся на 33 млн 763 тысячи рублей. Средства в размере 2,5 млн рублей направят на проведение городских культурно-массовых мероприятий, таких как День города, День выпускника и ряда других. 1,5 млн рублей получит детский сад № 54 на приобретение шкафчиков для переодевания, 2,1 млн рублей направят на открытие новых классов и приобретение мебели в школах № 4, 23. Спортивному центру «Юность» направят 2,5 млн рублей на капитальный ремонт помещения для гимнастики. 1 млн рублей получит стадион «Машиностроитель» на покупку резиновой крошки для искусственного футбольного поля.

Фото: ПАИ

Также на 6,3 млн рублей увеличится финансирование ремонта коммунальных сетей на улице Некрасова в связи с дополнительными работами.

Около 9 млн рублей направят на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой отремонтируют дворы на улице Звёздной,17б и на улице Юности, 3. Также средства направят на реализацию ТОС.

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