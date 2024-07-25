Ласты и маски готовят «Запрещенные барабанщики» для участия в фестивале «Наше море»

10:45, 25 июля 2024, ПАИ

Лидер «Запрещенных барабанщиков» Виктор Пивторыпавло в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» рассказал, с чем группа 3 августа приедет на фестиваль «Наше море».

«Как минимум, я думаю, нужно ждать, надеяться на хорошую погоду и, конечно же, на фееричное выступление нашей группы, к которому мы готовимся уже сейчас. Готовим новые песни, оттачиваем старые, ласты протираем, маски», – сказал музыкант о том, чего ожидать от «Нашего моря».

Он рассказал, что «уже были как-то довольно давно, я не вспомню когда, на Чудском озере: «И у меня остались самые положительные и теплые воспоминания об этом событии. Я надеюсь, что в этот раз будет лучше».

«Мы с удовольствием по окрестностям помотаемся. На фестивале потусим, познакомимся, встретим старых друзей, познакомимся с новыми», - отметил Виктор Пивторыпавло.

Фестиваль «Наше море» пройдет на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2-4 августа и, по словам организаторов, уклон будет сделан на музыкальную составляющую.

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